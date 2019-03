Cypriotische bondscoach: “Zelfs als we Hazard lamleggen, heeft België nog vele wapens”

De Rode Duivels proberen zondag op bezoek in Cyprus hun tweede zege in evenveel wedstrijden te boeken in groep I van de kwalificatiecampagne richting het EK 2020. De Cypriotische bondscoach Ran Ben Shimon wil niet dat zijn ploeg te veel respect toont voor de Belgische sterren. “We moeten dapper durven voetballen”, verklaarde de 48-jarige Israëliër zaterdag in het GSP-stadion in Nicosia.

“Ik verbaas niemand als ik zeg dat de partij tegen België voor ons een erg grote uitdaging vormt”, vertelde Ben Shimon. “Het is belangrijk dat we klaar zijn om zo’n topteam in de ogen te kijken. We zullen de steun van onze fans zeker nodig hebben, en mogen niet met een bang hart op het veld komen. Of ik een speciaal plan heb om Eden Hazard af te stoppen? Zelfs als we hem kunnen lamleggen, heeft België nog zeer veel wapens om het verschil te maken.”

Cyprus klopte donderdag op de openingsspeeldag voetbaldwerg San Marino ruim met 5-0. De nummer 87 op de FIFA-ranking telt zo drie punten, net als België dat afrekende met Rusland (3-1). De Cyprioten krijgen wel twee totaal verschillende tegenstanders voor de kiezen. De Duivels voeren de FIFA-lijst aan, San Marino is laatste. “Ik voorspel tegen België dus een heel andere wedstrijd”, aldus de T1. “We zullen anders voetballen dan tegen San Marino, Dat spreekt voor zich. Vooral op tactisch gebied zullen we het anders aanpakken.”

Ben Shimon nam het met Cyprus al een keer op tegen de Belgen, in oktober 2017 in het Koning Boudewijnstadion in de kwalificatiepoule voor het WK 2018. De Cyprioten kregen toen in Brussel een droge 4-0 om de oren. “Maar wij zijn wel een ander team dan op dat moment en hebben enkele stappen gezet. Al geldt dat uiteraard ook voor de Belgen. Ook zij zijn in tussentijd gevoelig gegroeid als ploeg.”

Georgios Efrem trof donderdag raak, en wil dat tegen de Duivels graag overdoen. De middenvelder van APOEL Nicosia beseft wel dat België andere koek is dan de amateurs van San Marino. “We kennen het belang van de wedstrijd en de sterkte van de opponent, een van de beste teams ter wereld. We vrezen de Belgen echter niet. Geconcentreerd voetballen, aan 110 procent, is de boodschap.”