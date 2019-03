Ex-agente had seks met haar overste op het moment dat haar dochter stierf in snikhete dienstwagen

Een ex-agente is in Mississippi voor de rechter moeten verschijnen nadat haar dochter stierf in haar wagen. Ze had haar dochter daar achtergelaten terwijl ze zelf seks had met haar overste.

Cheyenne Hyer, de 3-jarige dochter van Cassie Barker (29) kwam om het leven in 2016. Cassie had Cheyenne in haar dienstvoertuig achtergelaten op een warme dag. Het meisje van 3 zat maar liefst vier uur in de wagen die steeds warmer werd. Cassie zelf had op dat moment seks met Clark Ladner, haar overste. Beiden vielen nadien in slaap in het huis van Ladner.

Volgens de krant The Sun Herald liepen de temperaturen die dag op tot meer dan 37 graden. Cassie Barker had in de auto waar haar dochter zat de airco op gezet, maar die blies geen frisse lucht.

41.6 graden

Toen de agente 4 uur later terugkeerde naar de wagen, vond ze haar dochter buiten bewustzijn in het voertuig. Het meisje had op dat moment een lichaamstemperatuur van 41.6 graden.

Zowel Barker als Ladner werden na het incident ontslagen. Barker werd voor de rechtbank gesleept voor de dood van haar dochter. Ladner werd niet aangeklaagd omdat hij niet wist dat Cheyenne nog in de auto zat.

Het was niet de eerste keer dat Cassie haar dochter voor lange tijd in de auto had achtergelaten, waarna Cheyenne tijdelijk onder voogdij was geplaatst. In april van datzelfde jaar had ze dat eerder al gedaan.

De vader van Cheyenne, Ryan Hyer, heeft nu ook de politie aangeklaagd omdat zij niet voldoende zouden gedaan hebben nadat zijn ex-vriendin hun dochter eerder al alleen had gelaten in een wagen. Bovendien was hij toen niet op de hoogte gebracht van dat incident. “Als een ouder moet je je kind beschermen. Maar Cheyenne is er nu niet meer omdat haar moeder haar niet beschermd had; niet één keer, maar zelfs twéé keer”, zegt Hyer.