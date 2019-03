Reeën sukkelen in wachtbekken: een ree gered dankzij burgemeester, de andere overleden

Steenokkerzeel - Twee reeën raakten zaterdagmiddag opgesloten in het wachtbekken van Melsbroek. Een ree overleed tussen de dranghekken, de andere kon dankzij burgemeester Kurt Ryon en enkele omstaanders gered worden.

If you have a problem... if no one else can help... and if you can find them... maybe you can hire... Kurt Ryon. De burgemeester van Steenokkerzeel heeft steeds meer weg van een superheld. In 2017 achtervolgde en zette hij samen met een inwoner de achtervolging in op twee inbrekers, die dan later door de politie konden worden ingerekend. Twee jaar voordien overmeesterde Ryon ook al een eigenhandig een oplichter. Ditmaal redde hij samen met enkele andere omstaanders een ree uit het wachtbekken van Melsbroek.

De burgemeester kreeg zaterdagnamiddag een telefoontje van een waakzame wandelaar, die in het wachtbakken van de luchthaven in Melsbroek twee reeën spotte. “Die horen daar uiteraard niet”, zegt Ryon. “Ik heb vervolgens het Wildlife Intervention Team verwittigd en ben met mijn familie ter plaatse gegaan om te kijken of we konden helpen. Ook Groen-lid Griet Deroover hielp mee. De reeën zijn vermoedelijk over de omheining gesprongen, maar raakten nadien niet meer weg. Bij een ontsnappingspoging raakte een van de reeën klem tussen het hekken van een toegangspoort. Dat dier was al overleden toen we ter plaatse kwamen.”

Allen samen probeerden de dierenvrienden vervolgens de overblijvende ree terug naar de bossen te loodsen. Maar dat bleek geen makkelijke opdracht. “Het lukte ons niet om het dier over de omheining te tillen. Uiteindelijk hebben we de luchthavenuitbater gebeld en gevraagd een van de poorten te openen. Met alle aanwezigen hebben we de ree vervolgens naar buiten kunnen drijven. De vrije natuur in.”

Het is de eerste keer dat een ree opgesloten raakt in het wachtbekken, maar er worden wel al enkele maatregelen getroffen. “Brussels Airport toonde zich akkoord om de ruimtes tussen de poort af te sluiten met kippengaas. Daarnaast zullen we ook een bord aan de poort hangen met het telefoonnummer van Brussels Airport, zodat zij de poorten opnieuw kunnen openen, wanneer een gelijkaardig voorval zich voordoet.”

Het kadaver van de overleden ree wordt in de loop van deze week weggehaald door de gemeentediensten.