Opvallend zicht in Gibraltar: vliegtuig vlak achter doel tijdens EK-kwalificatiematch

Dwergstaat Gibraltar speelde vandaag zijn eerste EK-kwalificatiematch aller tijden. In tegenstelling tot de partij tegen de Rode Duivels van enkele jaren geleden kon Gibraltar deze keer wel in het eigen Victoria Stadium spelen… al zorgde dat wel voor een vreemd zicht. Het stadion ligt namelijk vlak naast de luchthaven, waardoor aandachtige toeschouwers in de partij tegen Ierland al na enkele minuten een vliegtuig konden zien neerstrijken vlak achter het doel van de Ieren.