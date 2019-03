Fictief Facebook-evenement voor Kompass Klub levert Gentenaar GAS-boete van 350 euro op

Gent - Gentenaar Arne Coryn heeft een GAS-boete van 350 euro gekregen nadat hij een ludieke protestactie op Facebook had geplaatst. Met het fictieve evenement ‘Raven met Mathias in de Kompass Klub’ wilde hij protesteren tegen de (tijdelijke) sluiting van Kompass Klub door Gents burgemeester De Clercq.

Het evenement was als grap bedoeld. Het werd dan ook op een ironische manier aangekondigd: “Op vraag van Mathias ‘ravy’ De Clercq organiseren wij een gigantisch feest tegen azijnpissers en zure appels. Liberaal zijn, betekent vrij zijn. Daarom mag iedereen eens het onderste uit de kan halen. Smeer je beentjes maar al in!! Tot dan sloebers!”, zo klonk het. Bij het evenement werd een gephotoshopte afbeelding geplaatst van burgemeester Mathias De Clercq tussen een groep feestende mensen.

Het fictieve evenement stond op Facebook gepland voor vandaag. Maar hoewel het om een grap ging, moest Arne het evenement verplicht op annuleren zetten op Facebook. Intussen heeft de Gentenaar ook een GAS-boete gekregen.

“Het klopt dat wij een GAS-boete van 350 euro hebben uitgeschreven”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Wij monitoren de sociale media, en we zagen dat die man een niet-aangevraagde actie organiseerde in de verzegelde Kompass Klub. Hij was van plan om de zegels te doorbreken, en het pand te betreden.” Hoewel het hele (fictieve) feest pas later deze zaterdagavond om 23 uur zou starten, kreeg de man dus nú al een boete.

“Het event was niet aangevraagd. Hij had geen bestuurlijke aanvraag ingediend”, gaat Langeraert verder. “De politie heeft die man gecontacteerd, zodra we het bestaan van die plannen ontdekten. Maar hij was niet van zinnen om zijn plannen op te bergen en het feest te annuleren. Daarom hebben we die GAS-boete uitgeschreven.”

“Als we mensen contacteren die een manifestatie plannen zonder aanvraag, draaien ze meestal bij als wij hen de regels uitleggen. Ze vragen toch nog een toestemming, of ze verzetten de manifestatie naar een latere datum. Nu was dit niet het geval. We konden niet wachten tot het effectief uit de hand zou lopen. Daarom hebben we op voorhand ingegrepen.”

Op Facebook geeft Arne zelf meer uitleg:

“Het stadsbestuur van Gent kan dit fictief evenement niet smaken. Daarom heeft de Gentse politie mij vriendelijk verzocht om:

1. Iedereen nog eens duidelijk te maken dat het hier om een fictief evenement gaat dat NIET zal plaatsvinden. Dadelijk zal het ganse evenement dan ook verwijderd worden.

2. Iedereen nog eens duidelijk te maken dat de Kompass Klub momenteel nog steeds verzegeld is. Het betreden van de Kompass Klub is dus STRAFBAAR!!

Dit grapje zal mij 350 euro aan GAS-boete kosten. Ik wil dan ook iedereen graag verzoeken om vanavond NIET naar de Kompass Klub te gaan. Dank bij voorbaat.

Wat nu?

Drie broers draaien vanavond in café De Aap de meest knotsgekke plaatjes. Wees allen welkom.

Wil je nog steeds je proteststem laten horen?

Op 30 maart is er een evenement die wel nog steeds door zal gaan.

PS: dit is geen grap!!!”

Intussen werd er op Facebook al een nieuw evenement aangemaakt: ‘Confetti gooien uit GAS-boetes in Kompass Club’