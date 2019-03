Brandweerman ziet eigen bedrijf in vlammen opgaan. “Hopelijk hoef ik dit geen tweede keer meer mee te maken”

Een zware brand heeft zaterdagochtend het bedrijf Hako in de industriezone van Erpe-Mere helemaal vernield. Een van de brandweermannen die opgeroepen werd om het vuur te bestrijden, was vrijwillig brandweerkorporaal Philip Arnauts. Hij zag met lede ogen hoe het bedrijf uitbranden waar hij al jaren werkt.

“Dit wil je absoluut geen tweede keer meemaken. Maar goed, het is nu eenmaal gebeurd en we zullen er ons wel doorslaan.” Vrijwillig brandweerkorporaal Philip Arnauts moet nog steeds wat bekomen als we ...