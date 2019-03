Eden Hazard geeft boodschap mee bij 100ste interland: “Ik laat mijn plaats graag aan de jeugd”

Wees maar zeker dat Cyprus siddert en beeft als Eden Hazard straks de bal krijgt. In bloedvorm - zie Rusland - altijd goed tegen Cyprus, en tuk om te schitteren nu hij na Jan Vertonghen en Axel Witsel ook de kaap van de honderd caps rondt. “Maar dat petje dat ik krijg, zal in de garage belanden…”

Journalist stelt vraag, speler achter de microfoon antwoordt, waarna iedereen verveeld zit te wachten tot de vertaler ook de plaatselijke perslui een versie in hun eigen taal heeft gegeven. Dat is, kort samengevat, het soort persconferenties waar Eden Hazard al zo vaak aan moest deelnemen vlak voor een interland of Europees treffen met Chelsea. Soms met een grap, vaak met een knipoog, maar niet in Cyprus. Het zal wel gekriebeld hebben, maar de tolk werd van plaagstoten gespaard. En dus ratelde die maar door. Hazard begrijpt toch geen jota Grieks. Tot hij plots in de vraag van een Cypriotische journalist de woorden “Real” en Madrid” ontwaarde. “No, no”, klonk het meteen. “Ik ben hier niet om over Real te praten.”

Foto: BELGA

Uiteraard niet, Eden Hazard staat aan de vooravond van zijn 100ste interland, een mijlpaal die hij naar eigen zeggen liever voor eigen publiek had willen bereiken. Had hij destijds geen gehoor gegeven aan zijn grommende maag en een hamburger gegeten, hij zou niet geschorst zijn geweest door Georges Leekens. Dan hij had die 100ste vorige donderdag al kunnen bereiken. Het is niet waar een strak geconcentreerde Hazard gisteren aan dacht. “Ik ben zeer blij dat ik dit op mijn 28ste al behaal. Het is een mooi parcours geweest. De laatste jaren heb ik aan vertrouwen gewonnen waardoor ik ook meer tot scoren kwam. En het is nog niet voorbij, hè. Niet dat ik tot mijn veertigste zal voetballen. De opeenvolging van wedstrijden maakt het soms zwaar maar ik wil alle competities spelen. Er komt een EK aan, dan nog een WK, dan weer een EK. We zullen zien hoe lang ik het nog trek. Momenteel beschik ik nog over al mijn mogelijkheden. Maar als de nieuwe generatie klaar staat en duwt, laat ik met plezier mijn plaats aan de jongeren.”

Petje voor papa

In afwachting kan Hazard wel nog het record van Jan Vertonghen breken. Dit zit inmiddels aan 111 maar is vier jaar ouder. “Als Jan tot zijn 40ste blijft doorgaan, wordt het moeilijk. In principe zal ik langer spelen, maar ik ben er niet op uit om hem te kloppen. Hoe langer we samen kunnen spelen, des te beter. Hij is een supergoeie gast én een uitstekende speler.” Een record heeft hij nog niet, wat hij wel krijgt, na Vertonghen en Witsel, is een petje voor zijn 100ste interland, een vaste traditie. “Maar dat zal wellicht in mijn garage belanden. Ik ben niet zo de man die zijn trofeeën en medailles een plaats geeft. Die belanden in de garage, tot mijn vader ze vraagt voor Stade Brainois.”

Foto: BELGA

Ook zonder petjes of trofeeën zal Hazard de geschiedenis ingaan als onze beste speler ooit. Dat zegt meer dan een oud-international, waaronder ook Enzo Scifo. “Ik heb hem nog een paar keer ontmoet in Tubeke. Ik houd er niet van om verschillende generaties met elkaar te vergelijken maar van hem zijn die woorden een heel mooi compliment.” De jubileumwedstrijd zal echter pas glans krijgen als de Belgen geen onverwacht puntenverlies oplopen. Maar ook dat moet loslopen. Cyprus is de favoriete tegenstander van Hazard: 4 van zijn 29 goals als Rode Duivel maakte hij tegen de eilandbewoners. “De laatste keer hier scoorde ik maar speelde ik een slechte match. Ik hoop dat het nu wel een mooie wedstrijd wordt…”