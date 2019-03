Huis verkopen? Dan moet je zeggen of het asbest bevat

Het Vlaams Parlement heeft het decreet over de invoering van een asbestcertificaat goedgekeurd. Nog voor het einde van het jaar zullen eigenaars zo’n attest moeten kunnen voorleggen aan kandidaat­-kopers. Het document geeft weer in hoeverre de woning asbestveilig is. Vandaag bestaat daar nog geen ‘meldingsplicht’ rond. Wat zal er veranderen?