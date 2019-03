EK-KWALIFICATIES. Zweden start met thuiszege tegen Roemenië ondanks assist van Marin (Standard)

Zweden heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd in Groep F van de EK-kwalificaties met 2-1 gewonnen van Roemenië. De leiding in de groep moeten de Zweden delen met Malta, dat ook met 2-1 won van Faröer.

Robin Quaison (33.) opende de score voor de Zweden van bondscoach Janne Andersson, Viktor Claesson had maar zeven minuten nodig om er nog voor de rust 2-0 van te maken. Op aangeven van Standard-middenvelder Razvan Marin kwam Claudiu Keseru (58.) in de tweede helft nog met de Roemeense aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij.

Nog in groep F won Malta een duel der voetbaldwergen met 2-1 van Faröer, dat nochtans 85 plaatsen hoger gerangschikt staat op de FIFA-ranking (182 versus 97). Nwoko (13.) en Borg (77.) brachten Malta 2-0 voor, Thomsen (90+8.) kwam diep in de blessuretijd nog met de 2-1. Een kleine stunt dus voor Malta, die volstaat om voorlopig aan de leiding te komen in een groep waarin zaterdagavond om 20u45 nog Spanje-Noorwegen op het menu staat.

In Groep D had Ierland verrassend veel moeite op bezoek bij Gibraltar. Het was wachten tot na de pauze, wanneer Burnley-middenvelder Jeff Hendrick het eerste en meteen ook enige doelpunt maakte voor de Ieren van bondscoach Mick McCarthy.

Eerder op de dag had Zwitserland in dezelfde groep al de maat genomen van Georgië: 0-2. In de eerste helft wilde het nog niet lukken voor de boemannen van de Rode Duivels, maar in de tweede helft brak Stuttgart-middenvelder Steven Zuber de ban. Denis Zakaria van Borussia Mönchengladbach verdubbelde tien minuten voor tijd de score. De Georgiërs konden niet rekenen op Giorgi Chakvetadze van AA Gent, die al enkele maanden aan de kant staat met een knieblessure.

De eerste twee van elke groep stoten rechtstreeks door naar het eindtoernooi van het EK in 2020, dat voor het eerst in twaalf verschillende landen wordt afgewerkt.

Uitslagen:

Georgië-Zwitserland 0-2

Zweden-Roemenië 2-1

Gibraltar-Ierland 0-1

Malta-Faröer 2-1