Meer wijn, maar geen flessen om die in te doen

Er dreigt een tekort aan wijnflessen, en dat is grotendeels te wijten aan een teveel aan wijn. “De wijnproductie lag vorig jaar enorm hoog in Europa. In België alleen al waren we goed voor twee miljoen liter tegenover 800.000 liter normaal”, zegt Ghislain Houben van wijndomein Hoenshof in Borgloon. “Er is nu al een wachttijd van vier tot vijf maanden om aan sommige wijnflessen te geraken.”