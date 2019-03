Brazilië raakt niet voorbij Panama in vriendenmatch

De Braziliaanse nationale ploeg heeft in een vriendenmatch in Portugal geen afstand kunnen nemen van Panama, de nummer 76 op de wereldranking: 1-1. Op het afgelopen WK waren de Panamezen nog één van de tegenstanders van de Rode Duivels.

Het nieuwe Braziliaanse wonderkind Lucas Paquetá (21) droeg bij afwezigheid van Neymar de nummer tien in zijn allereerste basisplaats voor de Goddelijke Kanaries. En het leverde meteen succes op: na een dik halfuur spel nam Paquetá een voorzet van Casemiro aan de tweede paal ineens op de pantoffel. De bal verdween via een grabbelende doelman Luis Mejia tegen de netten.

Enkele minuten later stond de stand echter weer gelijk. De Panamezen verrasten de op buitenspel speculerende Brazilianen op een vrije trap en centrale verdediger Machado kopte de bal in een boog over Ederson in doel. Na rust kwam Brazilië nog dicht bij de 2-1 via Richarlison, maar de deklat redde Panama. Ook Casemiro en Eder Militao misten nog kansen op de winnende goal.

Panama was de eerste tegenstander van de Belgen op het WK in Rusland. De Rode Duivels zetten hen toen dankzij een sterke tweede helft met een duidelijke 3-0 opzij. Na een 6-1 bolwassing van Engeland en een 2-1 nederlaag tegen Tunesië zouden de Panamezen het WK zonder ook maar één enkel puntje moeten verlaten.