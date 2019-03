Onderwijs op maat, met dank aan artificiële intelligentie

Het gemeenschapsonderwijs (Go!) brengt artificiële intelligentie (AI) naar de klas. Met een nieuwe digitale tool weet de leerkracht snel welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben of juist extra uitdaging. Maar ook welke hun sterke en welke hun zwakke punten zijn. “Zo kunnen ze de leerlingen heel individueel gaan begeleiden.”

Stel: een kind is goed in wiskunde. Maar algebra, dat is nog wat minder. Binnenkort kan de computer die leerling dan oefeningen op maat geven. Geen basiswiskunde, maar eenvoudige algebra. “Omdat de machine heeft geleerd waar de leerling goed in is en waarin niet. Doordat het kind het programma begint te gebruiken, er oefeningen maakt, een test invult, wordt van iedereen een gedetailleerd profiel gemaakt”, zegt Alex Blackburn. Hij is woordvoerder van Century Tech, het Britse bedrijf achter het AI-platform IXZO. Dat wordt vanaf september uitgerold in dertig scholen van het gemeenschapsonderwijs. “Al twee jaar liep een pilootproject in een tiental scholen”, zegt topvrouw Raymonda Verdyck van het Go!. “Bedoeling is dat we het in vier jaar tijd in al onze scholen kunnen uitrollen. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair.”

De voordelen zitten in de individuele aanpak, zegt Verdyck. Elke leerling kan een andere begeleiding krijgen. “Leerkrachten worden zeker niet overbodig. Het is juist de bedoeling hen te ondersteunen. Klassen zijn heel divers en vaak groot. Met dit programma kunnen we op maat werken en volgens verschillende ritmes en snelheden.” Zonder dat de leerkracht die zelf voor elke leerling in kaart moet brengen.

Verfijnd profiel

Het werkt als volgt. Leerlingen kunnen invultesten en -oefeningen maken op de computer. Die houdt bij hoe snel het gaat, welke stukken moeizamer gaan, voor welke leerstof de leerling extra ondersteuning nodig heeft, of welke leerlingen een extra uitdaging kunnen gebruiken en moeilijkere oefeningen moeten krijgen. Hoe meer een leerling met het platform werkt, hoe meer data het over de leerling ontvangt. Via een zelflerend algoritme verfijnt het zo voor elke leerling het profiel. En kan het ook het leerproces personaliseren. De leraar kan dan ingrijpen. Een leerling hier en daar wat extra uitleg geven, of andere oefeningen. “In een grote klasgroep is het voor een leraar niet altijd evident om te weten waar zich de knelpunten situeren”, zegt Verdyck. “Als blijkt dat de hele klas ergens moeite mee heeft, kan dat ook nog eens klassikaal hernomen worden.”