COLUMN DIJKSHOORN. “Ik kan wel eens blind aanvallen op vermeende arrogantie, maar naast Frank Boeckx was ik weerloos”

Dinsdagavond was ik te gast in het televisie­programma Van Gils en gasten en recht tegenover mij zat Anderlecht-doelman Frank Boeckx. Dat begreep ik pas toen ik mijzelf voorstelde en hij zijn naam noemde. Keepers zien er, veel meer dan veldspelers, verdacht gewoon uit in ­gewone mensenkleren. Ik dacht dat hij met zijn vader was gekomen. Een lieve man, vlak naast hem, die goedkeurend knikte als Frank iets zei. Ikzelf kwam in Van Gils en gasten praten over de tijd dat ik diep naar zo een vader had verlangd.