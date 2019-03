Paniek uitgebroken in Disneyland Parijs: “Mensen hadden schoten gehoord, iedereen liep weg”

In Disneyland in Parijs (Frankrijk) is zaterdagavond paniek uitgebroken. Volgens de Waalse krant La Dernière Heure gebeurde dat nadat er geroepen werd dat er geweerschoten waren gehoord. Of er ook echt werd geschoten, is nog niet duidelijk, al zijn er intussen onbevestigde meldingen dat het om vals alarm zou gaan.

Toeristen die het park bezoeken, moeten zaterdagavond binnen (in de restaurants en winkels) blijven. Sommige gebouwen zouden geëvacueerd zijn geweest, anderen zouden in lockdown zijn gegaan.

Een bezoeker zette op Twitter dat hij in een van de restaurants zit. “We mogen het restaurant niet verlaten. De deuren werden op slot gedaan en gewapende agenten zijn net binnengekomen. Het enige dat we momenteel weten is dat er een gecontroleerde explosie is geweest.”

Romain Goffinet, een Belg die momenteel in het park is, meldt aan SudInfo dat er “plots een grote massabeweging was”. “De terrassen waren in een paar seconden leeg. We werden in de winkels geduwd, bewakers sloten de deuren en we werden daarna via de achterkant geëvacueerd. Er was veel paniek. Mensen huilden. Volgens een van de bewakers gaat het om vals alarm, maar is het nu eenmaal belangrijk dat er politie aanwezig is in het park.”

“We stonden in de rij om naar de parking te gaan toen een menigte plots in paniek raakte. Iedereen begon te lopen”, zegt een andere bezoeker op Twitter. “Er werden dingen gezegd over geweerschoten.”

“Uitgaansgebied Disney Village in Disneyland Paris wordt volledig geëvacueerd. Bezoekers in winkels en restaurants mogen niet naar buiten. Niet duidelijk wat er aan de hand is”, zegt nog een bezoeker van Disney in een tweet.

Knal door kapotte roltrap?

Wat er aan de hand is, is nog niet duidelijk. Of er ook echt geweerschoten of explosies waren, werd nog niet bevestigd. Naast politie zouden er ook militairen en zou de brandweer ook aanwezig zijn in het park. Op sociale media wordt intussen ook gezegd dat de paniek werd veroorzaakt door vals alarm: er zou een technisch probleem geweest zijn met een roltrap, en dat zou een knal hebben veroorzaakt. Daar werd nog niet over gecommuniceerd door de autoriteiten.

Door de massapaniek zouden een aantal mensen gewond zijn geraakt.

Op Twitter werden beelden gezet van mensen die in paniek weglopen. Het is nog onbevestigd of die beelden ook echt afkomstig zijn van Disneyland Parijs.

Bezoekers die tijdens evacuatie in Starbucks zaten, worden nu weggeleid via backstage wildwestshow. #DisneylandParis #DisneyVillage pic.twitter.com/vK39n4Ytmo — Team Looopings (@teamlooopings) March 23, 2019

Our news reporter is currently under lock down at the rainforest cafe at Disney village, our other team member got evacuated through the kitchen at the steak house!

Something is going on at #disneylandparis pic.twitter.com/K49weQJw9R — dein-dlrp.de Disneyland Paris & Walt Disney World (@deindlrp) March 23, 2019

Later meer...