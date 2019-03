Sterspeler Cyprus is verdediger van Standard

Sterspeler bij Cyprus, voor zover dat van toepassing is bij de nummer 87 van de wereld, is een verdediger van Standard: Kostas Laifis (25, foto). Hij is één van de zes Cypriotische internationals die niet in eigen land speelt. Eigenlijk is hij zelfs de enige die een vaste waarde is op een respectabel niveau. “Ik merk dat de fans meer van mij verwachten. Maar dat is normaal, aangezien ik in het buitenland speel.”

Laifis is dan ook de werfleider die zijn ploeg moet helpen om Bat­shuayi, Mertens en man in vorm Eden Hazard aan de ketting te leggen. “Ik kijk ernaar uit. Door je met de besten te meten, boek je vooruitgang. België is uiteraard de favoriet in onze groep, maar ik hoop toch dat we ons voor het eerst kunnen kwalificeren voor het EK. Ik geloof er in elk ­geval in.”