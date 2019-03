Lierse Kempenzonen offert trainer Spaenhoven op voor 1B-licentie

Lier - Lierse Kempenzonen heeft vrijdag de samenwerking met veldtrainer Urbain Spaenhoven opgezegd, zo maakten de Pallieters zaterdag bekend. De club wilde in het kader van de lopende aanvraag voor de 1B-licentie geen risico’s nemen, aangezien Spaenhoven niet over het vereiste trainersdiploma beschikt.

Vorig jaar al veroorzaakte Spaenhoven een gelijkaardig probleem bij Rupel Boom. ‘De Steenbakkers’ kregen aanvankelijk geen licentie voor eerste amateur omdat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) oordeelde dat niet Dave De Herdt, maar wel Urbain Spaenhoven de coaching uitvoerde. Spaenhoven beschikt echter niet over het verplichte UEFA-diploma. De Licentiecommissie weigerde de aanvraag, maar via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kreeg Boom alsnog gelijk.

Intussen zijn De Herdt en Spaenhoven aan de slag bij Lierse Kempenzonen, maar opnieuw steekt hetzelfde euvel de kop op. Lierse Kempenzonen vroeg een licentie voor 1B aan, maar kreeg een negatief advies van de Licentiecommissie. Spaenhoven stond de voorbije maanden op het wedstrijdblad als assistent van De Herdt, maar de Licentiecommissie is er steevast van overtuigd dat de rolverdeling in werkelijkheid omgekeerd was.

“De club heeft van de licentiecommissie het bericht gekregen dat ik niet langer veldtrainer kan zijn bij Lierse Kempenzonen”, legt Urbain Spaenhoven uit. “Die maatregel wordt door de commissie opgelegd. Ik stel het clubbelang uiteraard boven dat van mij persoonlijk. Daarom hebben we ook beslist de samenwerking te stoppen. De voorbije maanden heb ik getracht mijn diplomasituatie te regulariseren. Ik zit toch al meer dan 30 jaar in het trainersvak. Maar jammer genoeg ben ik daarbij via verschillende kanalen op een njet gestuit. Het doet pijn Lierse te moeten verlaten, want ik voelde me hier al enorm goed thuis.”

Spaenhoven zat zaterdagavond op bezoek bij leider Thes (0-1) al niet meer op de trainersbank. Lierse Kempenzonen staat met nog vijf speeldagen te gaan op de derde plaats in de eerste amateurklasse en maakt goede kans op de eindronde. De Pallieters zijn samen met Deinze, RWDM, Virton en Seraing de enigen die een aanvraag voor 1B indienden.