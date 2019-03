Rusland-rapport klaar, maar inhoud blijft voorlopig geheim

Het was niet het enige, maar wel het grootste zwaard van Damocles boven het presidentschap van Donald Trump: het Rusland-onderzoek van Robert Mueller. In een notendop: Mueller, vroeger directeur van de FBI, werd bijna twee jaar geleden aangesteld als speciaal aanklager, om te onderzoeken of de Russische regering had geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden, en in hoeverre leden van het campagneteam van presidentskandidaat Donald Trump daar voor iets tussenzaten.

William Barr, minister van Justitie, liet vrijdagavond in een brief aan een aantal congresleden weten dat hij een rapport van Mueller had ontvangen. Hij schreef dat hij “zo transparant mogelijk” wil zijn, maar dat wetten en regels van zijn ministerie hem beletten om het document vrij te geven. Vooraanstaande Democraten én Republikeinen vragen dat hij dat wel zou doen. Vooral de Democraten vrezen dat Donald Trump vóór al de rest inzage zal krijgen in het rapport, en dat het Witte Huis zal beslissen wie welke informatie uit het Rusland-onderzoek krijgt.

“Heksenjacht”

Tegenstanders van Trump hopen dat de conclusies van het onderzoek de president finaal in zijn hemd zullen zetten. AFP

De president noemde dat onderzoek herhaaldelijk een “heksenjacht”, bemoeilijkte het meermaals en had Mueller het liefst van al gewoon ontslagen. Zijn speurwerk zorgde voor de veroordeling van de voorzitter van Trumps campagneteam, van de vicevoorzitter, van zijn persoonlijke advocaat en van twee adviseurs.

Trump-tegenstanders hopen al maanden dat de conclusies van het onderzoek de president finaal in zijn hemd zullen zetten als samenzweerder die de Russen aan boord hees om zijn verkiezing te kunnen winnen. Zijn fans hopen even vurig dat het rapport Trump volledig vrij zal pleiten.

Welke van de twee het zal zijn – of nog een derde mogelijkheid – blijft voorlopig dus onbekend. Justitieminister Barr is alleen verplicht om het congres te vertellen dát het rapport er is. Volgens Amerikaanse media beveelt Mueller niet aan om nog meer mensen aan te klagen in het onderzoek, bovenop de bijna veertig die al aangeklaagd werden. Hoe gedetailleerd het rapport is, is ook nog onduidelijk. Robert Mueller van zijn kant was alleen verplicht erin te vermelden waarom zijn onderzoeksteam bepaalde mensen wel vervolgde en anderen niet.