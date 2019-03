Met één miljoen tégen Brexit

Met meer dan een miljoen waren ze volgens de organisatoren. Sowieso waren het er vele honderdduizenden, de Britten die zaterdag in het centrum van Londen betoogden tegen de Brexit. Hun leuze: Put it to the people, laat het aan het volk. En daarmee is meteen hun voornaamste eis verwoord. De demonstranten eisen een nieuwe volksraadpleging over wel of niet bij de Europese Unie blijven. Over de Brexit, dus.

Ze verzamelden even na de middag aan de rand van Hyde Park, waarna hun mars langs het kabinet van eerste minister Theresa May in Downing Street ging, om te eindigen bij het parlement. “Ik zou me er beter bij voelen als heel dit proces goed gemanaged werd en als de regering zinnige beslissingen nam”, zei betoger Gareth Rae aan persagentschap Reuters. “Maar het is complete chaos.”

Bye May?

Premier Theresa May was kop van Jut tijdens de demonstratie. Volgens de Britse media zou haar ontslag op tafel liggen. AP

Ondertussen ontplofte een online petitie die vraagt om “artikel 50 in te trekken en in de EU te blijven”. Wie wil, kan op de website van het Britse parlement een petitie starten. Krijgt die meer dan 100.000 handtekeningen, dan overweegt het parlement een debat over het onderwerp. De petitie werd opgestart door de remainer Margaret Georgiadou. Zaterdagavond stond de teller op 4,4 miljoen handtekeningen. Daarmee is de petitie de populairste die ooit liep op de website van het parlement. Donderdag al crashte de pagina geregeld omdat te veel mensen ze tegelijk probeerden te bezoeken. Initiatiefneemster Georgiadou kreeg naast die massale steun ook al verschillende doodsbedreigingen.

Eveneens bedreigd is het premierschap van Theresa May. Zij zou haar Brexit-plan komende week voor een derde keer voorleggen aan het parlement, maar heeft gezegd dat ze dat mogelijk niet zal doen als ze niet kan rekenen op de steun van genoeg parlementsleden. Wordt haar deal niet goedgekeurd, dan moet het Verenigd Koninkrijk met een alternatief plan op de proppen komen of anders de Europese Unie zonder deal verlaten op 12 april. Volgens de krant The Times ligt nu al een tijdschema op tafel voor het ontslag van May, maar dat wordt door Downing Street 10 ontkend.