Groepsgesprekken moeten ouderen uit eenzaamheid halen

De komende maanden wordt op verschillende plaatsen in Vlaanderen geëxperimenteerd met groepsgesprekken voor 65-plussers met psychologische problemen. Het gaat onder meer om depressie en rouw, maar ook eenzaamheid.

Een kwart van de Belgische 65-plussers kampt met mentale problemen, bij Belgen ouder dan 75 jaar is dat zelfs een derde. Toch zoeken ze uit zichzelf vaak moeilijk hulp, bovendien is psychologische zorg in ons land vaak erg duur. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) investeert nu jaarlijks 455.000 euro in zes proefprojecten verspreid over Vlaanderen. In de betrokken regio’s kan telkens één voltijdse eerstelijnspsycholoog aan de slag. Die zal nauw samenwerken met huisartsen, maar ook woon-zorgcentra. De projecten moeten uitwijzen op welke manier de zorg het best werkt.

Belgen ouder dan 65 jaar vallen uit de boot bij de nieuwe federale terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Met de nieuwe projecten zet de Vlaamse overheid nu een eerste stap in de richting van een uitbreiding. Elk jaar krijgen 1.200 mensen met milde of matige problemen een aantal sessies aan goedkoper tarief. De Ouderenraad reageert voorzichtig positief. “Dit is een kleine stap vooruit, maar de noden zijn net heel groot”, zegt directeur Nils Vandenweghe. “We rekenen op de volgende regering om dit probleem serieus aan te pakken.”(jom)