Controversiële ‘DNA-douche’ voor oproerkraaiers

De Franse politie heeft zaterdag een controversiële DNA-spray ingezet tegen de gele hesjes’. Het kleur- en geurloze spul werd met traangas vermengd, én bij het water van het waterkanon gedaan. Wie op die manier besproeid zou worden, kon máánden later nog geïdentificeerd worden als oproerkraaier. Bij ons diende de DNA-spray tot nu toe alleen om voorwerpen te beschermen. “Het is ziek om dit in te zetten bij een betoging”, zegt privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert.