Bange opvarenden van cruiseschip wachten op evacuatie: “Het is hier chaos, het voelt als een tornado”

De ruim 1.300 opvarenden van cruiseschip Viking Sky beleven een bange nacht. Het schip is zaterdagnamiddag in de problemen gekomen door een storm voor de westelijke kust van Noorwegen en was op drift geslagen naar het vasteland. De evacuatie van de passagiers verloopt erg traag: nog maar 338 mensen konden in veiligheid gebracht worden.

Net op het moment dat het cruiseschip Viking Sky zaterdag in een zware storm terechtkwam, vielen de vier motoren van het schip uit. Door de lage druk in het gebied staat er veel wind, heerst er een zware storm en onweer en zijn er hoge, wilde golven tot 8 meter hoog. De combinatie deed het schip afstevenen op de kust, waar gevreesd werd voor een drama voor alle inzittenden.

Daarom werd beslist om zo snel mogelijk over te gaan tot de evacuatie van de 1.373 opvarenden. Die verloopt met helikopters, maar gaat tergend traag vooruit. Zondagochtend zijn nog maar 338 mensen in veiligheid gebracht. Bovendien zijn door de storm al zestien gewonden gevallen, waarvan drie ernstig.

Bang wachten

Foto: AP

Uit beelden die op sociale media opdoken blijkt hoe moeilijk de situatie voor de opvarenden is. Zij worden voortdurend door elkaar geschud door de zware stormwinden, terwijl ze wachten op hun wel erg lang durende evacuatie.

“We waren zaterdag aan het lunchen toen het schip begon te beven”, zegt de Amerikaanse passagier John Parry in The Sun. “Ramen braken meteen en het water vloog binnen. Er was één grote chaos.” Parry kon wel gered worden. “Maar die trip met de helikopter, die vergeet ik liever volledig.”

Een andere passagier zat aan boord van het schip naast een deur die door het water opengebeukt werd. “We werden meteen bedolven onder het water. Mijn knie raakte beschadigd en ik moest afgevoerd worden op een brancard. Heel akelig allemaal.” “Het hele schip stond onder water”, zeggen Esterher en Derek Browne. “Het was heel zwaar.”

Volgens Janet Jacob, een van de vele Britten aan boord, voelde de inbeukende wind aan als een tornado. “We werden naar de tweede verdieping gebracht omdat al het glas brak.” Ook Alexus Sheppard bevindt zich aan boord van het schip. Op de beelden die zij op sociale media deelt, is te zien hoe brokstukken van het plafond vallen en meubels in het rond schuiven. “Het werd een paar minuten donker toen het begon. Nu gaat het er nog altijd stevig aan toe. Het gaat allemaal zo traag en de mensen wachten maar om geëvacueerd te worden. We zijn niet ver van het land, maar nog veel dichter bij de rotsen.”

Drie van de vier motoren opgestart

Cruiseschip Viking Sky is er intussen in geslaagd drie van de vier motoren opnieuw op te starten. Dat melden de hulpdiensten. Tegen zondagochtend waren al 297 mensen gered, volgens berichten in de media. Intussen zouden er dat al 338 zijn. De politie zei eerder dat om 1.45 uur de eerste 230 passagiers aan land waren gebracht. Ze werden gehuisvest in een noodcentrum in de stad Brynhallen, ongeveer 500 kilometer ten noorden van Oslo.

Nog volgens de politie werden 17 mensen met verwondingen overgebracht naar drie ziekenhuizen. Drie van hen zouden er ernstig aan toe zijn.