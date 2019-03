Vrachtwagen kantelt na zwaar ongeval, geknelde bestuurder moet bevrijd worden

Koksijde -

Op de invoegstrook van de oprit van de autosnelweg E40 in Oostduinkerke, deelgemeente van Koksijde, is zaterdagavond rond 22.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een personenwagen kwam daarbij in aanrijding met een lichte vrachtwagen. De botsing had een grote impact: de vrachtwagen kwam bij het incident op zijn flank te liggen, de personenwagen kwam enkele meters verder tot stilstand.