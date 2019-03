“Ik wilde de kinderen gebruiken als menselijk schild”: buschauffeur verklaart waarom hij schoolbus in brand stak

De Senegalese buschauffeur die woensdag in Italië een bus met 51 schoolkinderen had gekaapt en in brand had gestoken, heeft verklaard waarom hij hen om het leven had proberen te brengen. “Ik wilde hen gebruiken als menselijk schild”, aldus Ousseynou Sy, die daarna wilde vluchten naar Afrika.

Ousseynou Sy. Foto: EPA-EFE

“Niemand komt hier levend uit de bus”, had Ousseynou Sy woensdag geroepen toen hij alle 51 kinderen op zijn schoolbus vastbond en de begeleiders beval hetzelfde te doen. Even daarvoor had hij de bus, die vanuit Lombardije kwam, gekaapt. Hij reed ermee naar de luchthaven van Linate in Milaan, waar hij de bus in brand stak. Dankzij het alerte optreden van een 13-jarige vielen er geen slachtoffers. 23 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen. Niemand raakte zwaargewond.

De Senegalese bestuurder kon opgepakt worden en heeft tijdens zijn verhoor uit de doeken gedaan waarom hij de schoolbus in brand had gestoken. “Ik wilde de kinderen als menselijk schild gebruiken en met hen de tarmac van de luchthaven van Linate oprijden om zo het vliegtuig naar Afrika te nemen”, zei hij volgens de Italiaanse krant Corriere della sera. “Maar ik wilde niemand iets aandoen.”

Stemmen gehoord

Door de 13-jarige leerling op de bus die de gevallen gsm van de bestuurder wist op te rapen en de hulpdiensten belde, konden die tussenbeide komen. In een nieuw verhoor vrijdag herhaalde de chauffeur dat hij ook zonder tussenkomst van de politie niemand iets wilde aandoen. “Ik hoorde de stem van de kinderen in mijn hoofd die me zeiden: Doe iets opmerkelijk voor ons, maar zonder iemand kwaad te doen”, vertelde hij aan de speurders.

De advocaat van de 47-jarige Sy heeft een psychiatrisch onderzoek van zijn cliënt gevraagd. Volgens de Italiaanse media heeft die al verklaard haat te voelen tegenover blanken voor de kolonisatie van Afrika, waardoor Afrikanen nu moeten emigreren en “sterven in de Middellandse Zee”.