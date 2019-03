Kalifaat is gevallen, maar daarom zijn we nog niet verlost van ISIS: “Krokodilcellen plannen nieuwe aanslagen in Europa”

Het is niet omdat de terroristen van Islamitische Staat (ISIS) overwonnen zijn in Syrië en Irak, dat de terreurgroep geen dreiging meer vormt. Dat blijkt uit documenten die volgens The Sunday Times aangetroffen werden op een harde schijf in het voormalige kalifaat in Syrië. Daarin wordt gewag gemaakt van slapende cellen, ‘krokodilcellen’, die broeden op aanslagen in Europa.

Zaterdag werd er gevierd in Baghouz, het laatste ISIS-bastion in Syrië. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hadden de terreurgroep er definitief verdreven en organiseerde een zegestoet door de stad om dat te vieren. Er hing een euforische sfeer, maar documenten die The Sunday Times kon inkijken duwen ons weer met de neus op de feiten: het gevaar is daarmee niet geweken.

Nieuwe aanslagen

Volgens de documenten, die aangetroffen werden op een harde schijf die een maand geleden achtergelaten werd na een vuurgevecht in het voormalige kalifaat, plant ISIS nog nieuwe aanslagen in Europa door aanhangers van de terreurgroep die daar al zijn.

Het zou ook nog slapende cellen - ‘krokodilcellen’, volgens de documenten, omdat ze zich onder de grond schuilhouden - hebben in Syrië. Die zouden wachten op een teken van hun oversten om alsnog over te gaan tot nieuwe bloedvergieten tegen hun vijanden.

Gedetailleerd

Er wordt niet getwijfeld aan de echtheid van de documenten omdat ze zo gedetailleerd zijn, iets waar ISIS voor bekend staat. Er staan honderden namen in van strijders, hun budgetten en correspondentie.

Zo is er een brief uit januari aan een lokale leider in Syrië, waarin een ervaren strijder een plan uit de doeken doet om ISIS-strijders in Europa te helpen bij het plegen van hun aanslagen. “Een broeder heeft individuen die in gebieden ver van de Islamitische Staat willen werken. Hij heeft toestemming om contact met hen te houden zodat ze hun operaties kunnen uitvoeren. Voor ze de operatie uitvoeren, zullen ze ons de lijst van doelwitten sturen. En bij de wil van God zullen we aan hun vragen voldoen.”

Andere correspondentie duidt er dan weer op dat aanhangers van ISIS zelf cellen oprichten en hun diensten aanbieden. “We hebben strijders en hackers”, klinkt het. “Wapens en geld hebben we ook. Het enige wat we van u nodig hebben, zijn doelwitten of de namen van mensen die gedood moeten worden. Wij doden ze dan en bezorgen u bewijsmateriaal.”