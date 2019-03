Man omgebracht met verschillende messteken in centrum van Gent, verdachte op de vlucht

Gent - Het parket is op zoek naar minstens één verdachte van de dodelijke steekpartij in een hoekpand in de Baudelostraat zaterdag. Intussen zijn drie personen aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het 36-jarige slachtoffer R.S. werd zaterdagmiddag om 15 uur dood aangetroffen in een woning ter hoogte van de kruising van de Baudelostraat en de Ottogracht. Hij werd met verschillende messteken om het leven gebracht.

Het slachtoffer heeft de Afghaanse nationaliteit. Volgens een familielid heeft hij een vrouw en zes kinderen in Afghanistan.

Het parket bevestigt dat minstens één verdachte op de vlucht is. Daarnaast werden zaterdagmiddag drie personen gearresteerd. Zij worden voorlopig vastgehouden voor verhoor. Omstaanders zagen de politie zaterdagmiddag een man naar buiten leiden “met een papieren zak over zijn handen”. Of zij iets te maken hebben met de moord, moet verder onderzoek uitwijzen.

“We doen er alles aan om de verdachte zo snel mogelijk op te sporen”, zegt persmagistrate Annelies Verstraete. “Het gaat om zeer zware feiten.”

Foto: David Van Hecke

Autopsie

De wetsdokter, het labo en het afstappingsteam van de federale politie waren tot laat in de avond in de Baudelostraat aanwezig voor onderzoek. Er werden verschillende sporen gevonden in de ruime omgeving van het huis. In de Sint-Amelbergastraat bijvoorbeeld, die parallel loopt met Ottogracht, werd een sporenonderzoek uitgevoerd. Bij een barbierszaak aan Sint-Jacobs werden bloedsporen gevonden. Een autopsie van het lichaam van het slachtoffer moet nog worden uitgevoerd.

Volgens het parket zou het pand inmiddels vrijgegeven zijn. De Baudelostraat, die zaterdagmiddag werd afgesloten, zou ook weer zijn opengesteld voor doorgaand verkeer.