Rode Duivels verdedigen bijna perfect rapport: slechts één keer won België niét van Cyprus

Op het eerste gezicht zou Cyprus geen al te grote bedreiging mogen vormen voor België zondagavond. De eilandbewoners konden zich immers nog nooit plaatsen voor de eindronde van een groot landentoernooi, al waren ze daar tijdens de kwalificaties voor het vorige EK wel dichtbij. Ook tegen de Rode Duivels oogt het rapport mager: België won tien van de elf wedstrijden die het al speelde tegen de Cyprioten. Enkel tijdens de kwalificaties voor het EK 1996 lukte dat één keer niet.

België en Cyprus ontmoetten elkaar al zes keer in de kwalificatierondes van een groot landentoernooi: de WK’s van 1982, 1994 en 2018 en de EK’s van 1996, 2016 en 2020. Merkwaardig genoeg zitten België en Cyprus dus al voor de derde keer op rij in dezelfde kwalificatiepoule van een landentoernooi. Tien van de elf wedstrijden die de twee al tegen elkaar speelden, kwamen in deze kwalificatierondes. De elfde wedstrijd werd in 1999 gespeeld op het Cyprus International Football Tournament: een vriendschappelijke landencompetitie die intussen niet meer bestaat, maar vroeger in de winter werd gehouden op het eiland.

Gunther Schepens scoort de 2-0 tegen Cyprus tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd op 26 april 1995. Foto: BELGA

Zoals eerder gezegd wonnen de Rode Duivels tien van hun elf confrontaties met Cyprus. De enige keer dat dat niet lukte, was de EK-kwalificatiewedstrijd op 15 november 1995. Dat was toen de slotspeeldag van de kwalificatieronde en beide landen waren reeds uitgeschakeld. Weinig stress dus voor het Belgische reisje naar Limassol, maar de Cyprioten waren duidelijk niet van plan om zomaar over zich heen te laten lopen. Na twintig minuten stond het zowaar 1-0 voor Cyprus dankzij een doelpunt van Marios Agathokleous

De Bilde maakt eerste goal voor Rode Duivels

Enkele minuten na de openingstreffer moesten de eilandbewoners met z’n tienen verder nadat Marios Charalambous een directe rode kaart pakte. De Rode Duivels, aangevoerd door bondscoach Paul Van Himst, hadden echter grote problemen om door de Cypriotische muur te breken. Pas na 66 minuten kwam de verlossende gelijkmaker via Gilles De Bilde, die zijn allereerste doelpunt scoorde voor de Rode Duivels. Maar verder dan die 1-1 kwamen de Belgen niet.

Opstelling Rode Duivels tegen Cyprus op 15 november 1995: Filip De Wilde (GK), Régis Genaux, Georges Grün (C), Glen De Boeck, Rudi Smidts (77’ Günther Schepens), Lorenzo Staelens, Emmanuel Karagiannis (46’ Michaël Goossens), Danny Boffin (58’ Dirk Huysmans), Marc Degryse, Luc Nillis, Gilles De Bilde.

Het team dat op 28 maart 2015 voor de grootste Belgische zege tegen Cyprus zorgde. Behoorlijk wat van hen zien we vanavond ongetwijfeld weer terug! Foto: BELGAIMAGE

Op die ene dag in november 1995 wilde het dus niet lukken voor de Rode Duivels, maar bij de andere ontmoetingen met Cyprus verging het onze nationale elf een stuk beter. De grootste zege van de Rode Duivels tegen de Cyprioten kwam er op 28 maart 2015, toen in het eigen Koning Boudewijnstadion met 5-0 werd gewonnen. Bij de laatste ontmoeting op 10 oktober 2017, tijdens de voorrondes van het voorbije WK, werd het 4-0 voor de Rode Duivels. Kunnen de Belgen zondagavond opnieuw zo’n mooie score voorleggen?

