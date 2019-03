Pervers verslaafd aan de salariswagen: waarom geraken we er niet vanaf?

“Niets is zo pervers als salaris­wagens”, zei de bekende Cana­dese mobiliteitsdeskundige Brent Toderian op een lezing in Antwerpen deze week. “Ik stond verstomd toen ik over jullie systeem hoorde. Dat jullie zo’n sterke, financiële stimulans voor autorijden hebben ingebouwd: ik ben dat nog nergens anders tegengekomen.” Zijn optreden was goed getimed. Nog maar pas hebben Groen en sp.a de oorlog verklaard aan de fiscale voordelen die gelden voor salariswagens. Hoe zit dat precies? Zijn we al decennia ziende blind? En wat nu?