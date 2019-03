Moeskroen is kampioen: Les Hurlus winnen allereerste editie van ePro League op FIFA19

Evere - Excelsior Moeskroen heeft zaterdagavond in de Proximus Lounge in Evere de eerste editie van de ePro League gewonnen. Quentin Vande Wattyne zette voor de Henegouwers in de finale Anderlecht-gamer Zakaria Bentato opzij met 4-0.

De Proximus ePro League is de officiële FIFA19-competitie in België, die op de PlayStation-console wordt afgewerkt. Zes spelers plaatsten zich via de reguliere competitie voor het eindtoernooi. Vijf profspelers waren rechtstreeks geplaatst en namen het vrijdag en zaterdag in de play-offs op tegen het zestal.

De allereerste @proximus ePro League kampioen is bekend! Proficiat @REM_ShadooW van @ExcelMouscron.



Le tout premier champion de la @proximus ePro League est connu ! Félicitations @REM_ShadooW van @ExcelMouscron pic.twitter.com/RfLFVZoDSW — Pro League (@ProLeagueBE) 23 maart 2019

Behalve profspelers Vande Wattyne, alias ‘ShadooW’, en Bentato, alias ‘Emperatoor’, plaatsten twee e-teams van Club Brugge zich via de groepsfase voor de halve finales. Zowel pro Geoffrey Meghoe (‘Blake-Revenge’) als amateurspeler Miran Salim (‘Mirancoolo’) slaagde er echter niet in de finale te halen.

De 21-jarige Vande Wattyne is als professionele e-sporter aangesloten bij Moeskroen, en behoort ook tot de Belgian eDevils. De Henegouwer mocht een titelbeker in ontvangst nemen uit de handen van Pierre François en Marc Coucke, respectievelijk CEO en voorzitter van de Pro League.