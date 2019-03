Vrouw vecht voor haar leven na manifestatie ‘gele hesjes’ in Nice: “De komende 48 uur zijn bepalend”

Een 73-jarige vrouw ligt in coma nadat ze zaterdag ernstig gewond raakte tijdens de manifestatie van de ‘gele hesjes’ in het Franse Nice. Geneviève Legay kwam ten val tijdens een charge van de politie en werd daarna in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. “Ze heeft meerdere breuken”, aldus haar advocaat. “De komende 48 uur zullen bepalend zijn.”

Geneviève Legay (73) was zaterdag samen met honderden ‘gele hesjes’ op straat gekomen in Nice om te protesteren tegen het beleid van de Franse president Emmanuel Macron. In de buurt van het Garibaldiplein kwam de groep waar ze in meeliep in aanraking met de politie. Tijdens een charge van de ordediensten kwam de vrouw ten val, aldus persagentschap AFP, en werd met een bebloed hoofd naar het ziekenhuis gebracht door de ambulanciers.

De vrouw ligt op dit moment in coma in het ziekenhuis. “Ze heeft meerdere breuken opgelopen aan de schedel en aan haar binnenoor. Daarnaast heeft ze ook een hersenletsel”, bevestigen de advocaat van de vrouw en haar dochter aan France Bleu.

Cruciale uren

De komende uren zijn cruciaal voor de vrouw. “De dokters hebben ons gezegd dat ze stabiel is, maar dat de komende 48 uur allesbepalend zullen zijn.”

Volgens haar naasten is Legay een pacifiste die vooral ijvert voor vrede. “Ze wilde gewoon manifesteren om duidelijk te maken dat de mensen ongerust en moe zijn. Ze wil altijd opkomen voor haar idealen, zo is ze.”