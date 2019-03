Na controversiële Netflix-documentaire: kijkers overtuigd dat ze weten wat er met Maddie McCann is gebeurd

Door de omstreden documentaire The disappearance of Madeleine McCann, die een week geleden gelanceerd werd op Netflix, doet een nieuwe theorie over de verdwijning van het meisje de ronde. Heel wat kijkers zijn ervan overtuigd dat ze een belangrijk aanknopingspunt hebben ontdekt.

Aandachtige kijkers klampten zich vast aan een uitspraak dat de peuter “slaperig” was in de uren voordat ze door haar ouders werd opgehaald in een kinderdagverblijf in het Portugese resort in 2007. Dat zou er volgens hen op wijzen dat de familie McCann bespied werd en dat de driejarige Madeleine mogelijk werd gedrogeerd door een ontvoerder, enkele uren voor ze uit haar bed werd gehaald.

Het feit dat ook de tweeling, Sean en Amelie, niet wakker werd tijdens de verdwijning van zusje Madeleine gooit olie op het vuur. De kijkers geloven dat alle drie de kinderen gedrogeerd werden nadat de ontvoerder hen gespot had in de Kids Club van het resort.

“Wat als de ontvoerder hen al enkele dagen bespioneerde en zag dat de McCanns telkens hun appartement verlieten voor het avondeten, om op de dag van de verdwijning de drie kinderen iets te geven waarvan ze zo moe werden dat ze niet zouden ontwaken”, klinkt het in een reactie op Twitter. “Volgens mij zijn de McCann-kinderen allemaal verdoofd. Vervolgens heeft iemand Maddie ontvoerd en haar op een of andere manier verkocht via mensensmokkelaars.” Velen zijn het erover eens dat dat een plausibele verklaring is.

Gelijkaardige theorie

De makers interviewden voor de documentaire meer dan veertig mensen die betrokken waren bij het onderzoek. Enkele experts leggen in de reeks een gelijkaardige theorie voor: dat Maddie nog leeft en in handen is van mensensmokkelaars vanwege haar “financiële waarde als Brits meisje uit de middenklasse”. “Mensensmokkelaars kiezen meestal kinderen uit de lagere klasse in derdewereldlanden”, zegt privédetective Julian Peribanez. “Daar rekruteren die bendes vooral. Madeleine was dus van heel hoge waarde voor hen.”

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement van de familie in de Portugese Algarve terwijl haar ouders in een nabijgelegen restaurant tapas aan het eten waren. Twaalf jaar later hebben de speurders nog steeds geen idee van wat er die dag met de driejarige Maddie gebeurd is.

