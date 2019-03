Burgemeester van Neufchâteau verdacht van fraude bij verkiezingen met volmachten van rusthuisbewoners

Dimitri Fourny (CDH), de burgemeester van Neufchâteau, is in verdenking gesteld wegens verkiezingsfraude. Zijn partij zou een absolute meerderheid gehaald hebben via onwettige volmachten. De fractieleider voor CDH in het Waals Parlement kondigde zonet aan die functie neer te leggen en niet op te komen bij de verkiezingen van 26 mei. De man gaat zich toeleggen op zijn verdediging en zijn gemeente, klinkt het.

De zaak draait rond de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar in het Waalse Neufchâteau. De lijst ‘Agir Ensemble’ van Dimitri Fourny haalde toen 2.362 stemmen, met de bekende Waalse politicus zelf als stemmenkanon. De lijst ‘Pour Vous’ van de voornaamste tegenstander, oud-burgemeester Yves Evrard (MR), bracht het er met 2.117 ook niet onaardig van af.

Het was bijzonder spannend, maar met die score verzekerde Fourny zich net van een absolute meerderheid door tien van de negentien zetels in de wacht te slepen. Het kwam uiteindelijk op zestien stemmen aan, die de zaak in het voordeel van de CDH-fractieleider in het Waals parlement deden kantelen.

Volmachten

Zaterdag werd Fourny samen met twintig andere personen in verdenking gesteld van verkiezingsfraude. De zaak draait rond achttien bewoners van het lokale OCMW-rusthuis. De mensen waren zelf niet in staat om te gaan stemmen, dus gaven ze een volmacht. Die volmachten zouden onwettig geweest zijn - al moet dat nog blijken uit het lopende onderzoek - en gingen allemaal naar Fourny. Die achttien waren dus net genoeg om de doorslag te geven.

Toen de dochter van een van de bejaarden met de volmacht van haar vader naar het stembureau ging, werd haar daar meegedeeld dat er al iemand voor hem gestemd had. Daarop werd een onderzoek geopend.

Toeleggen op verdediging

De burgemeester van Neufchâteau ontkent dat hij de verkiezingen vervalst heeft. Zondag geeft hij wel te kennen dat hij de functie als fractieleider van CDH in het Waals parlement neerlegt. En bij de komende verkiezingen op 26 mei, waar Fourny de Waalse lijsttrekker zou worden voor de provincie Luxemburg, komt de man niet meer op.

Volgens CDH-voorzitter Maxime Prévot wil Fourny zich ten volle toeleggen op zijn gemeente en op zijn verdediging. Prévot zegt de beslissing “te begrijpen en te respecteren”, maar hij “betreurt” die ook. “Als op het einde van de gerechtelijke procedure zal blijken dat Fourny niets te verwijten valt, waarvan hij zelf overtuigd is, is dit opnieuw menselijke en politieke verspilling”.