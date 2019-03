Geen dolfijnen meer in ons land? Minister wil het houden van dolfijnen in gevangenschap niet langer toelaten

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het houden van dolfijnen in gevangenschap op termijn verbieden. In Vlaanderen is er nog één dolfinarium, het Boudewijn Seapark in Brugge. Daar pleit Weyts voor een uitdoofscenario: geen nieuwe dolfijnen erbij, geen verdere kweek meer. Dat zei hij zondag in De zevende dag.

“Het houden van dolfijnen in gevangenschap heeft geen enkel nut. We laten die kunstjes doen in ruil voor een paar doden vissen”, zegt Weyts. Dolfijnen zijn stressgevoelige en hyperintelligente dieren. Wij houden die in een bassin terwijl die in het echte leven 60 kilometer per dag afleggen en hun natuurlijke habitat 125 vierkante kilometer groot is”.

Weyts wil de huidige situatie behouden en laten uitdoven. “Geen nieuwe vergunningen of kweek meer.”

Dierenrechtenorganisatie GAIA is het eens met de minister. “Helemaal akkoord met de minister: de huidige situatie bevriezen tot het huidige bestand. En het houden van deze zelfbewuste zeezoogdieren wettelijk verbieden. De leefomstandigheden van de dolfijnen in Brugge zijn zeer ontoereikend en veel te beperkend voor deze dieren, vergeleken met het potentieel aan gedragsontplooïing dat een leven in de vrije oceaan biedt”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch.

LEES OOK. Kijken mag, aanraken (binnenkort) niet meer: minister Weyts neemt drastische maatregelen voor Boudewijn Seapark (+)