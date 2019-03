Familiedrama op Frans eiland: man doodt drie van zijn vier kinderen, getraumatiseerd dochtertje (9) kan ontkomen

Op het Franse eiland La Réunion heeft zich zondagochtend een familiedrama voorgedaan. Een man heeft drie van zijn vier kinderen gedood en probeerde daarna zelf uit het leven te stappen. Dat mislukte. Zijn vierde kind, een meisje van 9, kon ontkomen. Dat melden Franse media.

De veertiger deelt het hoederecht over de vier kinderen met zijn vrouw en moest hen zondagavond terugbrengen naar haar. Het was die vrouw die de hulpdiensten alarmeerde nadat ze gebeld had met haar ex-man en die haar gezegd had dat hij de kinderen én zichzelf wilde doden.

Toen de politie ter plaatse kwam in Rivière-des-Galets au Port, was het kwaad al geschied. De man had zijn drie zoons - 2, 4 en 5 jaar oud - gedood en vervolgens geprobeerd om zelf uit het leven te stappen. Zijn dochtertje van 9 was erin geslaagd om te ontsnappen. De man werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht, waar de politie de wacht houdt aan zijn kamer om hem te kunnen verhoren zodra hij voldoende hersteld is van zijn verwondingen.

Waarom de man zijn kinderen vermoord heeft, is nog een vraagteken. Er is een onderzoek geopend. Het getraumatiseerde dochtertje zal verhoord worden en kan hopelijk meer uitleg geven over wat er zich die ochtend heeft afgespeeld, aldus de procureur.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP