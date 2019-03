Vincent Kompany verkozen tot beste buitenlandse verdediger aller tijden in Premier League

Nadat hij de shortlist al haalde, is het nu ook officieel: Vincent Kompany (32) is door de Britse openbare omroep BBC verkozen tot beste buitenlandse verdediger ooit in de Premier League. De Rode Duivel liet daarmee andere grote namen zoals de Serviër Nemanja Vidic en de Nederlander Jaap Stam achter zich.

Een panel bestaande uit Alan Shearer, Chris Sutton, Ruud Gullit en New York Times-journalist Rory Smith moest de knoop doorhakken en koos uiteindelijk voor Vince The Prince, die sinds 2008 bij Manchester City speelt in de Premier League. Kompany won met de Citizens driemaal het kampioenschap en pakte daarnaast ook één FA Cup, vier League Cups en twee Community Shields. In 2012 werd hij zelfs verkozen tot beste speler van het seizoen in de Premier League.

“Hij is een fantastische leider. Ik speelde tegen hem toen hij op 17-jarige leeftijd bij Anderlecht zat en hij hield me volledig uit de wedstrijd. Hij was zeer volwassen op die leeftijd en kon het spelen zeer goed lezen”, aldus Sutton. Journalist Rory Smith voegde daaraan toe dat “Kompany al bij City kwam nog voor het grote geld er was en hij er steeds is geweest tijdens hun groei naar de top van de Premier League. Dat hij dat allemaal overleefde, al die verschillende managers en speelstijlen, bewijst zijn vaardigheden.”