Poolse nationale ploeg kampt met groot probleem… en de oorzaak ervan ligt mogelijk bij Napoli

Opschudding bij de Poolse nationale ploeg, die het zondagavond tegen Letland opneemt in de EK-kwalificaties. Maar liefst acht spelers van het team zijn getroffen door een ziekte en zijn bijgevolg onzeker voor de wedstrijd. De herkomst van de epidemie ligt vermoedelijk echter niet in Polen, maar in… Napels. Meer bepaald bij de Spaanse Napoli-speler Fabian Ruiz, zo melden Italiaanse media.

Fabian Ruiz zou getroffen zijn door varkensgriep en dat vermoedelijk doorgegeven hebben aan teamgenoot Arkadiusz Milik. “Hij was de eerste die problemen had voor ons vorige duel tegen Oostenrijk”, aldus Pools bondscoach Jerzy Brzeczek. “Misschien was er iets mis met de airconditioning in ons hotel in Wenen, want nadien kregen verschillende spelers dezelfde symptomen.”

Intussen zijn behalve Milik nog zeven andere spelers ziek geworden, onder wie AC Milan-spits Krzysztof Piatek. De vrees is dat het virus zijn oorsprong heeft bij Napoli, want Miliks teamgenoten Alex Meret en Fabian Ruiz moesten zelf door ziekte afhaken bij respectievelijk de Italiaanse U21 en de Spaanse nationale ploeg. Ruiz, die voor het eerst bij de Spaanse selectie zat, kampte zelfs met ademhalingsproblemen en moest enkele dagen in het hospitaal blijven. Daar werd vastgesteld dat hij door varkensgriep getroffen was. Het is echter nog onduidelijk of Milik en zijn Poolse teamgenoten met hetzelfde virus te kampen hebben.