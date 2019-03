Britse premier Theresa May nodigt ministers en vooraanstaande parlementsleden uit voor crisisberaad

De Britse premier Theresa May houdt zondag crisisberaad in het landgoed Chequers. Daarvoor heeft ze heel wat andere politici uitgenodigd, uitgerekend op de dag waarop flink gespeculeerd wordt over haar toekomst.

De Britse premier heeft ministers en Conservatieve parlementsleden, onder andere vooraanstaande Brexiteers zoals ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, na de middag bij zich geroepen.

Van regeringszijde zijn haar vicepremier David Livington en Milieuminister Michael Gove, beiden zondag in de Britse media genoemd als mogelijke tijdelijke vervangers van May, van de partij. Ook Brexitminister Stephen Barclay, “chief whip” (fractieleider die probeert de parlementsleden van zijn partij volgens de lijn van de partijtop te laten stemmen) Julian Lewis, en de Conservatieve partijvoorzitter Brandon Lewis nemen aan het beraad deel, aldus SkyNews.

Voorts heeft May vooraanstaande Brexiteers uitgenodigd zoals ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, Dominic Raab, Iain Duncan Smith en Jacob Rees-Mogg.

Speculatie

Theresa May ligt flink onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. De premier staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar plannen voor de Brexit niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld. Er zijn ook berichten dat zij deze week geen derde stemming omtrent de deal zou willen.

Daarom doken zondag in veel Britse media speculaties op over de toekomst van de premier. Een ontslag of zelfs een afzetting worden daar tot de opties gerekend. Lees er hier meer over.