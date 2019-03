Nieuwe flitspalen zijn drie weken in gebruik: al meer dan 1.100 chauffeurs beboet

Wommelgem - De snelheidscamera’s in de Torenstraat in Wommelgem werken, en dat zullen chauffeurs met een zware voet geweten hebben. In minder dan drie weken tijd werden er liefst 1.114 geflitst en beboet.

De slimme verkeerslichten, die vanzelf op rood springen wanneer iemand in de buurt van de Sint- Johannaschool sneller dan 30 per uur rijdt, zijn al sinds september 2017 in werking en leiden al langer tot gevloek bij automobilisten. ‘Pestlichten’ worden ze genoemd.

De vijf flitspalen in de Torenstraat staan er ook al anderhalf jaar, maar zijn pas na een uitgebreide testfase sinds enkele weken in gebruik. Na drie weken staat de teller van het aantal overtredingen op 1.114, en dan zijn niet eens alle gegevens verwerkt door de politie Minos. Alleen al in de eerste week reden 123 chauffeurs door het rode licht, vlak voor de schoolpoort dus.

Zo veel boetes, daar maakt een burgemeester zich niet populair mee. “Ik heb al klagers moeten te woord staan”, bevestigt Frank Gys (N-VA). “Maar toch sta ik nog pal achter onze werkwijze in de Torenstraat en denk ik er niet aan om de flitspalen opnieuw buiten werking te stellen. Over de veiligheid van onze schoolkinderen wil ik niet onderhandelen. ‘Pestlichten’ zijn het niet. Wie aan de school sneller dan 30 per uur rijdt en zo het sein op rood doet springen, zal zelfs niet beboet worden, als hij tenminste netjes stopt aan het verkeerslicht. Ik sta er wel van te kijken dat zo veel chauffeurs gewoon door het rode licht rijden. Onverantwoord.”