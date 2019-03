Experts komen met nieuwe theorie over crash Boeing 737 Max-vliegtuigen

Het is nog steeds niet duidelijk wat de crash van twee Boeing 737 Max-vliegtuigen in Ethiopië en Indonesië veroorzaakt heeft, maar luchtvaartexperts hebben wel een nieuwe theorie. Het zogenaamde ‘blowback’-effect, waardoor het voor de piloten onmogelijk geweest zou zijn om de crash te voorkomen.

De kans dat we de komende tijd nog Boeing 737 Max-vliegtuigen in het internationale luchtruim zien, is uiterst klein. Sinds de crash van twee van die toestellen in Ethiopië en Indonesië wordt de veiligheid ervan in twijfel getrokken en zijn ze in Europa en ver daarbuiten verboden. Problematisch is ook dat nog steeds niet duidelijk is wat de crashes, waarbij bijna 350 mensen om het leven kwamen, veroorzaakt heeft.

Er zijn wel veel ideeën geweest, van ontwerpfouten over softwareproblemen, maar tot iets concreets heeft dat nog niet geleid. Sinds enkele dagen doet een nieuwe theorie de ronde op internetfora onder experts. Het zogenaamde ‘blowback’-probleem, dat in het verleden ook al bij kleinere vliegtuigen vastgesteld werd, zou wel eens aan de basis kunnen liggen van het probleem. Het betekent dat de luchtdruk op lage hoogte aan hoge snelheid zo sterk is dat het mechanisme dat de hoogte van het vliegtuig regelt de druk niet meer aankan en het toestel automatisch doet dalen. Voor de piloot is het op dat moment onmogelijk om de neerwaartse beweging een halt toe te roepen.

Volgens voormalig piloot en expert Bjorn Fehrem is dat een perfect aanvaardbare uitleg. “Als er een ‘blowback’ is geweest aan boord van het vliegtuig, dan is dat zeker wat de crash veroorzaakt heeft”, klinkt het op de website van Leeham News. Toch zijn er op fora ook veel reacties te vinden van mensen die er niet in geloven. Eén ding is dus zeker: een gedegen onderzoek zal broodnodig zijn om de oorzaak te achterhalen.