“Als je Thierry dood wil schieten, roep dan PAF”: politie onderzoekt doodsbedreigingen tijdens mars tegen racisme in Amsterdam

Politie en parket in Amsterdam onderzoeken een filmpje van UP! Network, waarin te zien is dat een antiracisme-demonstrant doodsbedreigingen uit aan het adres van Thierry Baudet, leider van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD). De vrouw, die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar heeft gemaakt, scandeert ‘Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf’. De leuze is een allusie naar de moord op Pim Fortuyn.

“We hebben de beelden gezien die op het internet rondgaan”, zegt politiewoordvoerder Marijke Stor aan De Telegraaf, “en die zijn voor ons aanleiding om te kijken wat er precies gezegd wordt en wat daar de juridische status van is”.

LEES MEER. Hij heeft een radicale mening over alles en wint plots de Nederlandse verkiezingen, maar wie is Thierry Baudet? (+)

Op beelden is te zien hoe een vrouwelijke demonstrant, die zichzelf met een doek voor haar gezicht onherkenbaar heeft gemaakt, andere demonstranten opjut en een groot deel met zich meekrijgt. “In onze optiek is het rustig verlopen en werden er geen onregelmatigheden geconstateerd. Pas vandaag werden wij ook geconfronteerd met de beelden en dat is dus aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de strafbaarheid van wat daar precies is gezegd en gescandeerd”, aldus nog de politiewoordvoerder.

Hoewel de mars vooral gericht was tegen racisme kwam de uitslag van de Nederlandse verkiezingsuitslagen aan bod. Het Forum voor Democratie van Baudet kwam als winnaar uit de bus.

Geert Wilders, voorman van de rechts-populistische PVV, reageerde snel daarna via Twitter: “Dus een vraag over meer of minder Marokkanen mag niet, maar roepen een politicus dood te schieten wel? Ik zou zeggen @Het_OM oppakken en vervolgen die gevaarlijke linkse gek van dat filmpje en kappen met die belachelijke rechtszaak tegen mij.”