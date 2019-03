Man vermoordt eigen vader na vermoedens van relatie met zijn ex-vriendin

In Luik is een familieruzie zaterdag ontaard in een drama. De 32-jarige zoon diende zijn vader van 53 jaar een zware slag toe met een scherp voorwerp. dat bevestigt het parket van Luik. Volgens Sudinfo verdacht de zoon zijn vader ervan een relatie te hebben met zijn ex-vriendin.

De 32-jarige man had al een tijdje vermoedens dat zijn vader en zijn ex-vriendin er een relatie op nahielden. Zaterdag besloot de zoon om de zaak uit de klaren en gaat hij hen opzoeken. Die avond waren de vader en de ex-vriendin samen naar een concert gegaan. Ze vonden het concert maar niets, dus zijn ze vroeger doorgegaan. Eens terug thuis, kwam de zoon toe om zijn vader en ex-vriendin samen aan te treffen.

Al snel besloot de vader om te praten met zijn zoon, maar even snel barstte een hevige ruzie los. In het handgemeen gaf de vader zijn zoon meerdere messteken. Vervolgens stak de zoon zijn vader neer. De man was op slag dood, dit alles voor de ogen van de ex-vriendin.

In het ziekenhuis blijken de verwondingen van de zoon wel mee te vallen. Hij werd nog niet verhoord door de politie.