Driehonderdtal activisten, onder wie Anuna De Wever, bezet Wetstraat en eisen klimaatwet: #occupyforclimate

Verschillende klimaat- en milieuorganisaties hebben zondag de Wetstraat bezet om een klimaatwet te eisen. Ze blokkeren de ‘neutrale zone’ voor het parlement. Sommige hebben zich vastgeketend om hun eis kracht bij te zetten. “Ondanks maandenlange massale klimaatprotesten van jong en oud, staan onze politici op het punt om de klimaatwet te begraven”, klinkt het. Ook Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn aanwezig.

Verschillende actievoerders ketenden zich vast aan grote gele blokken en olievaten. Enkele probeerden ze zich ook vast te ketenen aan de hekken van parlement. De organisatoren spreken over 300 à 400 deelnemers, onder wie ook enkele bekende koppen. Onder meer David Van Reybrouck en Francesca Vanthielen zijn van de partij, net als klimaatactivistes Anuna De Wever en Kyra Gantois. Zij zijn van plan om de komende twee nachten in het park door te gaan. “Maar morgen ga ik gewoon naar school”, aldus De Wever.

De politie is ter plaatse maar laat de toespraken voorlopig doorgaan. Ze hebben de toegang tot het park aan de Wetstraat afgesloten en sturen de actievoerders in het park de straat op, met wat geduw en getrek als gevolg.

Grondwet aanpassen om klimaatwet mogelijk te maken

De inzet van het protest is Grondwetsartikel 7bis. Komende dinsdag wordt er gestemd over de wijziging van het artikel en Occupy for climate eist de toevoeging van een paragraaf die een klimaatwet mogelijk maakt.

Foto: ddl

“Wij bezetten de Wetstraat, omdat onze politici de klimaatwet blokkeren”, zei Dave Van Meel van Klimaatcoalitie voor aanvang van de actie. “Ze weigeren nog steeds te luisteren naar de honderdduizenden burgers die al maanden op straat komen. Na jaren stilstand op het vlak van klimaatbeleid door gebrek aan ambitie en samenwerking, is dit een niet te missen momentum. Wanneer het parlement ontbindt begin april, kan artikel 7bis niet meer herzien worden tot ten minste 2024.”

Dat Grondwetsartikel 7bis staat momenteel open ter herziening. De manifestanten eisen dat er een “paragraaf toegevoegd wordt die een bijzondere klimaatwet mogelijk moet maken en die doelstellingen en samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus verankert. Afgelopen weken werd echter duidelijk dat MR, Open Vld, CD&V en N-VA zich kanten tegen deze grondwetswijziging.”

Foto: ddl

Youth For Climate

Youth for Climate neemt naar eigen zeggen deel aan het protest om “nòg eens duidelijk te maken dat we het menen met onze slagzin: Respect existence or expect resistance”, aldus Anuna De Wever. “De jongeren verwachten gehoord te worden.”

Kamperen tot dinsdag

“We willen er blijven tot dinsdagmorgen,” aldus Sarah Jacobs van Greenpeace bij De Standaard. “Dan stemt het parlement over de herziening van Grondwetsartikel 7bis.” De actievoerder willen zo druk zetten zodat de Klimaatwet er toch nog kan komen.

“Het is sowieso een vredevolle actie”, zegt Jacobs. “We willen zo lang mogelijk de straat afzetten. Daarna trekken we richting Warandepark en zullen daar in tentjes overnachten. Iedereen is er welkom. Er zal misschien ook een concertje zijn.”