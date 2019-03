Tanzania (met Genk-spits Samatta) en Benin plaatsen zich voor eindronde van Africa Cup 2019

Op de zesde en laatste speeldag in de kwalificaties voor de Africa Cup is Tanzania na een ruime zege tegen leider Oeganda in groep L nog over Lesotho gewipt in de stand, waardoor Mbwana Samatta (Racing Genk) en co in extremis hun ticket te pakken hebben. In groep D was Algerije als groepsleider reeds geplaatst, en ook Benin mag zich na een 2-1 zege tegen Togo opmaken voor de Africa Cup.

In groep L was leider Oeganda al een tijdje zeker van kwalificatie. Tegenstander Tanzania, met Racing Genk-topschutter Mbwana Samatta in de rangen, moest echter punten rapen en hopen op puntenverlies van concurrent Lesotho om alsnog het ticket voor de eindronde te bemachtigen. Simon Msuva zette Tanzania na 21 minuten op rozen, na rust verdubbelde Erasto Nyoni de voorsprong vanop elf meter en was de buit binnen. Aggrey Morris zette op het uur de 3-0 eindstand op het bord.

De andere wedstrijd in groep L, Kaapverdië - Lesotho, eindigde op 0-0, waardoor Tanzania over Lesotho springt in de stand en zich mag opmaken voor de eindronde. Kaapverdië en Lesotho zijn uitgeschakeld.

In groep D had Benin voldoende aan een gelijkspel tegen Togo, met ex-Standard-speler Mathieu Dossevi tussen de lijnen, voor kwalificatie. David Djigla bezorgde Benin een vroege voorsprong, in de tweede helft maakte Emmanuel Adebayor (ex-Arsenal en -Tottenham) gelijk en werd het nog spannend, want Togo kon - mits een zege - nog over Benin wippen in de stand. Tien minuten later bracht Steve Mounie met de 2-1 de verlossing: Benin geplaatst, Gambia en hekkensluiter Togo uitgeschakeld.