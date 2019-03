EK-KWALIFICATIES. Rusland zet Kazachstan met de voeten op de grond, Rode Duivels kunnen straks alleen leider worden

Rusland heeft Kazachstan met de voeten op de grond gezet in de EK-kwalificatiegroep van de Rode Duivels. De Kazachen hadden Schotland met 3-0 verrast op de eerste speeldag, maar kregen van Rusland een droge 0-4 om de oren. Daardoor kunnen de Rode Duivels later vanavond alleen leider worden als ze winnen op het veld van Cyprus, het enige land dat nog ongeslagen is in groep I.

Na 19 minuten opende Denis Cheryshev het doelpuntenfestival voor de bezoekers met een volley in de kleine rechthoek. Vlak voor het rustsignaal poogde Ilzat Akhmetov de score te verdubbelen, eveneens met een volley, maar deze keer stond de Kazachse doelman pal. Op slag van rust viel de onvermijdelijke 0-2 dan toch; opnieuw was Cheryshev de auteur, geholpen door lamentabel verdedigen van de Kazachse defensie.

Zeven minuten na de pauze mocht een vrijstaande Artem Dzyuba zomaar een voorzet binnen tikken, tien minuten later hielp de thuisploeg een handje bij de 0-4: Abzal Beysebekov zette zijn voet in de baan van een schot en lobde zo zijn eigen doelman. De Russen waren voldaan en lieten de teugels vieren. Rusland komt zo gelijk met Kazachstan, Cyprus en de Rode Duivels in groep I. Alle vier de landen hebben drie punten. Dat wil zeggen dat de winnaar van Cyprus-België vanavond alleen groepsleider wordt.

Groep D: Wales doorstaat eerste test

In Wales-Slovakije was het meteen na de aftrap prijs. Na vijf minuten mocht Daniel James aanleggen op de rand van de Slovaakse zestien; zijn droge knal trof raak en bezorgde Wales een droomstart. De thuisploeg domineerde en maakte het spel, met Gareth Bale als luis in de pels van de Slovaakse defensie. Even voor rust forceerde David Brooks een schietkans na een fraaie soloactie, maar zijn poging scheerde de paal. Ook na rust konden de bezoekers weinig inbrengen tegen de Welshe machine, met Anderlecht-verdediger James Lawrence in de centrale as. Harry Wilson ging twee maal zijn kans, de tweede keer pakte doelman Martin Dubravka uit met een knappe redding.

Met het einde in zicht schoten de bezoekers wakker en moest doelman Wayne Hennessey nog alle zeilen bijzetten op een kopbal om de Welshe voorsprong te consolideren. Seconden later knikte Peter Pekarik in het zijnet. Ondanks de Welshe overmacht kregen Bale en co nog bijna het deksel op de neus, maar de krappe voorsprong bleef op het bord. Wales komt met zijn eerste driepunter zo voorlopig aan kop van groep E, samen met Kroatië en Slowakije.