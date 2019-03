Burgemeester De Clercq krabbelt terug: dan toch geen GAS-boete voor fictief Facebook-evenement ten voordele van Kompass Klub

Gent - “Er komt toch geen GAS-boete van 350 euro”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert nu. “Omdat het evenement niet is doorgegaan. Mocht de man toch doorgezet hebben, en het feest hebben laten plaatsvinden, dan had hij die boete wel gekregen.” Ook Gents burgemeester Mathias De Clercq bevestigt het nieuws op Twitter.

Zaterdagmiddag klonk het anders bij de Gentse politie. Toen zeiden ze dat de man sowieso een boete kreeg: omdat hij geen bestuurlijke aanvraag had ingediend, en niet van plan leek om de aankondiging in te trekken nadat hij door de politie was gecontacteerd. “Een miscommunicatie”, zegt Langeraert. “De boete zou er enkel komen, als het feest zou doorgaan. Omdat er geen overlast was, volgt er geen boete. De boete wordt niet ingetrokken – er was gewoon nog geen boete uitgeschreven.”

Nochtans: de hele Facebookpagina had duidelijk een ludiek karakter. Het ging om satire, en de oprichter maakte ook zaterdag al duidelijk dat het om een fictief evenement ging, dat niet zou plaatsvinden. De Kompass Klub is immers dicht. Was het dan niet te voortvarend om al op voorhand over boetes te spreken? “Daar kan ik me niet over uitspreken”, zegt de woordvoerder.

Ook burgemeester De Clercq bevestigt het nieuws op Twitter. “Noch GAS-boete noch PV opgesteld voor ludiek event rond Kompass. Info klopt niet. Burgemeester is ten andere niet bevoegd om GAS-boetes op te leggen”, schrijft hij.