Eindelijk! Zes maanden na oorspronkelijke datum huldigt Tottenham fonkelnieuwe voetbaltempel in

In september 2018 moest Tottenham Hotspur zijn intrek nemen in een fonkelnieuwe voetbaltempel die plaats biedt aan 62.062, gebouwd op de plek waar het vroegere White Hart Lane stond. Maar de bouw liep vertraging op door problemen met de veiligheidsvoorzieningen en de Spurs moesten zes maanden langer dan gepland op Wembley voetballen, hun tijdelijke thuisbasis. Maar vandaag was het dan eindelijk zover. Het Tottenham Hotspur Stadion - zoals de naam voorlopig luidt - werd vandaag plechtig in gebruik genomen met een duel tussen de U18 van Tottenham en Southampton (de thuisploeg won met 3-1).

De kostprijs van de voetbaltempel kwam in totaal op 1,16 miljard euro, een pak meer dan oorspronkelijk berekend. Het stadion kan uitpakken met enkele opvallende zaken. Zo koos de club voor een ‘Wall of Sound’, een tribune uit één stuk die moet wedijveren met bijvoorbeeld de Gelbe Wand van Dortmund. In het stadion is ook een eigen microbrouwerij verwerkt, ‘Beavertown’. Bovendien is er een ingenieus tapsysteem ontwikkeld, dat ervoor zou moeten zorgen dat er 10.000 pinten per minuut kunnen getapt worden. Last but not least: het stadion zal ook dienen om NFL-matchen te ontvangen. Het voetbalveld kan dan ook in drie secties weggerold worden zodat het American Football-veld vrijkomt.

De eerste officiële match wordt normaliter Tottenham-Crystal Palace op 3 april. Volgende week vindt er nog een voorproefje plaats met een ‘legends’-duel tussen de Spurs en Inter.

"Wow!" 😮



Foto: Photo News

