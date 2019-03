Bij Cyprus staat vanavond een… Belg in doel tégen de Rode Duivels

U leest het goed: in de EK-kwalificatiewedstrijd van zondagavond tussen Cyprus en België zal het doel van Cyprus verdedigd worden door een geboren Belg. De 36-jarige Urko Pardo werd in Brussel geboren en liet zich eind 2017 tot Cyprioot naturaliseren nadat hij al zes jaar in het land gevoetbald had. Vanavond staat hij verrassend in de basis tegen de Rode Duivels.

Pardo werd in 1983 in Brussel geboren als kind van Spaanse ouders. Van kleinsaf had hij de Belgische én Spaanse nationaliteit. Hij werd opgeleid door Anderlecht en trok daarna naar de jeugd van het grote Barcelona, waar hij echter nooit kon doorbreken. Verder dan C- en B-teams kwam hij nooit.

Na omzwervingen langs Griekenland (Iraklis) en Roemenië (Rapid Boekarest) kwam zijn carrière pas echt van de grond bij de Griekse kampioen Olympiakos. Toenmalig bondscoach Georges Leekens toonde zelfs verregaande interesse in hem en ging hem scouten in de topper tegen Panathinaikos. Een selectie kwam er echter nooit van.

Foto: BELGA

Vanaf 2011 trok Pardo naar Cyprus, waar hij met APOEL Nicosia voor de sterkste club van het land uitkwam. Daar ontpopte hij zich tot vaste nummer één, werd hij kampioen en haalde hij de groepsfase van de Champions League. In 2017 verruilde hij APOEL voor het lager aangeschreven Alki Oroklini. Datzelfde jaar liet Pardo zich ook naturaliseren tot Cyprioot en werd hij meteen opgeroepen voor zijn eerste cap.

“De (Cypriotische) bond kwam met het voorstel en ik was meteen enthousiast”, vertelde Pardo in over zijn beslissing om voor Cyprus te gaan spelen aan het Spaanse Sport. “Je moet zeven jaar in het land wonen om de nationaliteit te kunnen verkrijgen en ik ben er nu zes jaar. Daarom hadden we een afspraak gemaakt met de Minister van Binnenlandse Zaken die er zijn zegen voor gegeven heeft.” Tot zijn grote spijt raakte het papierwerk van Pardo echter niet tijdig in orde om hem speelgerechtigd te krijgen voor de laatste kwalificatiematch voor het WK. Die zou tegen de Belgen geweest zijn...

Foto: BELGA

Pardo zegt nu bewust aanbiedingen uit het buitenland - waaronder twee Belgische - te hebben afgeslagen om alsnog als international aan de slag te gaan. Ook al debuteerde hij pas op zijn 34ste. “De EK-kwalificaties zijn een nieuwe droom”, aldus Pardo. “Dat is de reden waarom ik besloot in Cyprus te blijven, ook al ga ik hier (bij zijn nieuwe club, nvdr) nu minder verdienen.”

Vanavond krijgt Pardo dus toch nog zijn wedstrijd tegen de Rode Duivels. Zijn basisplaats was wel een verrassing, want normaal gezien is Pardo reservedoelman. In de eerste kwalificatiematch stond Konstantinos Panagi tussen de palen bij Cyprus.

Ongeruste Cypriotische journalisten vroegen zich voor de match al af of hun doelwacht zich niet zou laten beïnvloeden door zijn afkomst. “Helemaal niet”, antwoordde Pardo op de website van de Cypriotische voetbalbond. “Ik zal spelen voor mijn land: Cyprus!”