Lufthansa schrapt vluchten wegens softwareprobleem bij Duitse luchtverkeersleiding

Softwareproblemen bij de Duitse luchtverkeersleiding DFS veroorzaken hinder voor het luchtverkeer in Duitsland. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa schrapt voor maandag al 22 vluchten vanuit Frankfurt, zo bevestigt de carrier zondagavond. Zeker tweeduizend passagiers zijn getroffen.

De luchtvaartmaatschappij raadt alle passagiers aan om voor afreizen de status van hun vlucht te controleren.

Het softwareprobleem bij DFS is al enkele dagen oud en leidde de voorbije dagen al voor wat hinder. Volgens de luchtverkeersleiding is de veiligheid van het luchtverkeer echter niet in gevaar.