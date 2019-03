Mueller maakt langverwachte conclusie van Rusland-onderzoek bekend: “Geen bewijs van collusie tussen Trump en de Russen”

Na bijna twee jaar onderzoek heeft Mueller de conclusies overhandigd aan het Amerikaanse congres. Hij besluit dat er geen bewijs is van “collusie of samenzwering” tussen Donald Trump, zijn entourage en Rusland.

“Het onderzoek van de speciaal procureur heeft niet aangetoond dat de campagneploeg van Trump of iemand anders die bij de campagne betrokken was, met Rusland samenspande of samenwerkte in pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016 te beïnvloeden”, zei minister van Justitie Bill Barr in een document dat aan het Congres overgemaakt en bekendgemaakt werd.

Nog volgens het rapport is er evenmin voldoende bewijs dat hij de rechtsgang en het onderzoek gehinderd zou hebben. Wel vermeldt het rapport nog dat Trump niet volledig vrijgesproken kan worden.

“The Special Counsel did not find any collusion and did not find any obstruction. AG Barr and Deputy AG Rosenstein further determined there was no obstruction. The findings of the DOJ are a total and complete exoneration of the President of the United States.” -@PressSec