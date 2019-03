Rusthuis op zwarte lijst sluit plots, bewoners moeten binnen de 10 dagen weg: “Dit is een ramp”

“Een drama. Ik moet hier nu weg na 12 jaar en verlies mijn hele sociale omgang.” Aan het woord is Marcel Doms (90), bewoner van rusthuis Anemoon in Strombeek dat failliet is verklaard. De zaakvoerders blijven weg en laten alleen ellende achter. Vorige week nog haalde het rusthuis de krant omdat het op de zwarte lijst van Zorginspectie Vlaanderen gezet werd.

Woonzorgcentrum Anemoon, dat 26 jaar geleden in een nieuwbouw werd opgericht in de Begonialaan in Strombeek, is failliet verklaard. Onbetaalde rekeningen stapelden zich op, het personeel spreekt over ...