Minstens maand platte rust voor prins carnaval na operatie: “Doe me niet lachen”

Aalst - Prins Bart De Meyst (35) moet minstens vier weken revalideren na een operatie. Vrijdag ging de prins onder het mes.

Zaterdag ontving prins carnaval Bart De Meyst bezoek van zijn ‘sleppendraugers’, die hem bijstonden in de aanloop naar en tijdens zijn prinsenjaar.

“Het was heel leuk dat ze me kwamen bezoeken, maar ik had wel elke keer pijn wanneer ze mij deden lachen”, zegt hij.

Op carnaval voelde De Meyst zich onwel voor de popverbranding, maar hij verbeet de pijn en gaf het beste van zichzelf.

“Ik voelde het al een paar maanden, maar het was niet opportuun om nu buiten strijd te zijn. Er werd een vernauwing aan de darm vastgesteld en die werd weggehaald”, zegt hij.

Revalidatie

Tweeënhalf jaar geleden kreeg de prins om medische redenen een maagverkleining. Mogelijk was de vernauwing een complicatie.

“Ik zal zeker nog een viertal weken moeten revalideren, en dat betekent vooral veel rusten”, aldus Bart De Meyst.

“Nadien ga ik weer op controle. De dokter heeft me ook de eetfestijnen afgeraden. Ik zal die feesten dus niet meer allemaal kunnen doen”, waarschuwt prins Meyst alvast.